Pink Floyd: Live in Venice

Dabei will die Stadtregierung mit dem Konzert in Venedig Werbung in eigener Sache machen: "Venedig muss offen für neue Trends sein, eingeschlossen der Rockmusik", berichtet die "Washington Post". Noch bevor ein Ton gespielt wird, beschweren sich die Bürger von Venedig und befürchten, dass die Vibrationen Schäden an den historischen Gebäuden verursachen: "Wenn sie Rock wollen, lasst sie das in einem Fußballstadion machen, aber nicht auf der Piazza San Marco", zitiert die "New York Times" einen früheren Tourismusmanager Venedigs.