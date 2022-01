P!nk: The Truth About Love

2012 erscheint mit "The Truth About Love" das sechste Studioalbum der amerikanischen Pop-Sängerin P!nk, das schon kurz nach Veröffentlichung die europäischen Hitparaden stürmt und in den USA zum Nummer 1 Album wird. Musikalisch bleibt sich P!nk treu: treibende Rocksongs und zarte Balladen, dazu einprägsame Melodien und handfeste Texte, machen die Fans glücklich. Ganz unwiderstehlich wird der P!nk-Mix dann aber erst live: Am 13. Februar 2013 startet P!nk die "Truth About Love-Tour" in den USA, die am 31. Januar 2014 in Las Vegas zu Ende geht. Topfit und durchtrainiert präsentiert P!nk eine atemberaubende Show voller Akrobatik und Tanz. Ohne Sicherungsseil schwebt, springt und stürzt das Energiebündel so waghalsig durch den Raum, dass den Zuschauenden so manches Mal der Atem stockt. Für ihre Fitness hat die junge Mutter ein einfaches Rezept: "Ich trainiere anderthalb Stunden fünfmal pro Woche auf dem Laufband, mit Hanteln und mache Power Yoga. Das geht nur mit einem eisernen Willen". Eigentlich wollte P!nk ja olympische Turnerin werden, aber da ihr angeblich der Teamgeist fehlte, flog sie aus dem Team. "Dann werde ich eben Rockstar!", soll sie beim Verlassen der Turnhalle gerufen haben.