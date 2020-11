Muse: Simulation Theory

Im August 2020 kommt der Film in die Kinos. Regisseur Drake sagt dazu: "Ziel der Simulation Theory war es, den Umfang der elektrisierenden Live-Show festzuhalten und ihre Verbindung zur DNA der Welt, die wir in den vergangenen drei Jahren in unseren Musikvideos aufgebaut haben, zu erweitern. Unheimlicherweise begann die alternative Realität des Films sich in unser eigenen zu spiegeln."