Little Steven and The Disciples of Soul: Soulfire Live

"Little Steven" ist nicht nur Rockmusiker, sondern auch Schauspieler und Radiomoderator.

Quelle: Frank Quezada

Auch politisch ist Little Steven aktiv: Er gründet 1985 die Initiative "Artists United Against Apartheid", die gegen den Freizeit- und Vergnügungspark "Sun City" kämpft. An seiner Seite hat Little Steven Kollegen wie Bruce Springsteen, Bono, Bob Dylan und Run-D.M.C., die mit ihm den Song "Sun City" aufnehmen, in dem die Künstler versichern, niemals dort aufzutreten.



1999 steigt Little Steven wieder in Springsteens "E Street Band" ein und übernimmt die Rolle des Silvio Dante in der US-Fernsehserie "Die Sopranos", der als Stripclub-Besitzer und Mitglied der Mafia von New Jersey zu den engsten Freunden des Bosses, Tony Soprano, gehört.