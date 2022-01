LINDEMANN: Live in Moscow

LINDEMANN besteht aus dem Rammstein-Sänger Till Lindemann und dem schwedischen Multiinstrumentalisten Peter Tägtgren, der alle Instrumente einspielt. Kennengelernt haben sich die beiden angeblich, als Tägtren in Schweden eine Schlägerei zwischen Rammstein-Mitgliedern und einer Gruppe Biker verhindert haben soll. Im Juni 2015 erscheint das erste Album "Skills in Pills" und schafft den Sprung auf Platz 1 der deutschen Album Charts, genau wie das zweite Album "F & M", das am 22. November 2019 erscheint. Im Rahmen der ersten Live-Tour wurden alle Tickets der minderjährigen Fans storniert und der Konzertbesuch nur Erwachsenen gestattet. Am Freitag, dem 13. November 2020 geben LINDEMANN über Social-Media Plattformen bekannt, das Tägtgren die Band verlässt. Till Lindemann kündigt zur Freude seiner Fans an, dass er das Projekt dennoch fortführen will.