Kylie Minogue: Golden Tour Live

Geboren am 28. Mai 1968 in Melbourne, beginnt Kylie ihrer Karriere 1979 als Kinder-Schauspielerin in einer Fernsehserie. In der TV-Soap "Neighbours" wird sie 1986 zum Serienstar und 1988 mit dem Song "I Should Be So Lucky" zum internationalen Popstar. Mit ihrem Duett "Where the Wild Roses Grow" zusammen mit Nick Cave kann sich Kylie Minogue auch im Kulturteil der Zeitungen etablieren. 2005 übersteht sie eine Krebserkrankung, gründet ihr Modelabel "Love Kylie" und kreiert verschiedene Parfüms. Minogue ist die erste Frau, die 13 Singles in Folge in den britischen Top 10 platziert. Ende 2007 wird bekannt, dass Kylie Minogue von der Queen in den "Order of the British Empire" aufgenommen wird, etwa vergleichbar mit dem Bundesverdienstkreuz. 2011 wird der Song "I Should Be So Lucky" zum "australischen Kulturgut" erklärt.