Kings of Leon: Live at O2

In England werden die "Kings of Leon" 2009 zur Verleihung der "New Media Awards" eingeladen, wo sie von Noel Gallagher zu hören bekommen: "Die Kings of Leon sind meine verdammte Lieblingsband." Dort erleben sie auch zum ersten Mal den Rock and Roll-Lifestyle und erinnern sich: "In der Hotel-Lobby waren jede Nacht von ein bis fünf Uhr morgens 200 Leute. Groupies krochen aus Schränken und zogen ihre Röcke an. Es war echt verrückt. Irgendwelche Kerle schnupften Koks vom Kaffeetisch in der Lobby, Leute kotzten aus den Fenstern, warfen Gläser nach den Köpfen anderer." Das Debütalbum erscheint 2003 und wird zunächst nur in Europa wahrgenommen. Mit ihrem 4. Album "Only by the Night", stößt die Band 2008 die Tür zum Mainstream-Rock auf und macht die Familie zur internationalen Rock-Sensation. Im Juli 2011 gerät die Band in Turbulenzen: Sänger Caleb verlässt offenbar angetrunken die Bühne im texanischen Dallas, die US-Tour wird abgebrochen und die Band verordnet sich eine Pause. Die Gerüchte, Caleb verbringe die folgenden Monate im Entzug, dementiert er, aber er sagt auch, dass er "immer noch trinke, nur nicht mehr so viel." 2013 macht die Band weiter und veröffentlicht im März 2021 das achte Album "When You See Yourself".