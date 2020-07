Kenny Loggins and Friends: Live on Soundstage

Weltweit bekannt wird Loggins 1984 mit dem Hit "Footloose". Der Song steht drei Wochen auf Platz 1 der Billboard-Hitparade, erhält eine Oscar-Nominierung und verliert knapp gegen Stevie Wonders "I Just Called to Say I Love You". Neben seinen musikalischen Gästen David Foster und Michael McDonald, begrüßt Kenny Loggins auf der Bühne auch Jim Messina, seinen früheren Duo-Partner, mit dem er von 1970 bis 1976 als "Loggins and Messina" erfolgreich zusammenarbeitet.