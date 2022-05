Katie Melua: From the Rivoli Ballroom

Katie Melua ist georgischer, russischer und kanadischer Abstammung.

Quelle: ZDF / Katie Melua

1913 eröffnet, ist das Gebäude ein berühmter Tanzsaal, der schon als Kulisse für Katie's Single "A Love Like That" dient. Begleitet wird Katie Melua vom Bassisten Tim Harries, dem Keyboarder Mark Edwards, dem Gitarristen und Katie's Bruder, Zurab Melua, dem Schlagzeuger Joe Yoshida und der Kontrabassistin und Chorsängerin Nina Harries.



2003 wird Katie Melua mit ihrem Debütalbum "Call Off the Search" international ein Star. Das Album der damals 19-Jährigen wird sechsfach mit Platin ausgezeichnet. Auch "Album No. 8", das im Oktober 2020 erscheint, begeistert Fans und Kritiker. Die Times bemerkt "Nuancen von Dusty Springfield, Minnie Riperton und anderen Stars des goldenen Zeitalters der späten sechziger und frühen siebziger Jahre", während die Sunday Times die Single "A Love Like That" als "geschmeidige, sepulkrale Pop-Noir in seiner einnehmendsten Form" beschreibt.

Der Daily lobt "die Melodien, die bedächtigen Rhythmen und das sanfte Gleichgewicht der akustischen Instrumente mit reich orchestrierten Streichern, die Melua's Selbstkompositionen begleiten".