Judas Priest: Battle Cry - Live at Wacken

Ian Hill ist Mitbegründer und Bassist der Heavy-Metal-Band Judas Priest.

Quelle: ZDF/Ross Halfin

Im September 2021 erleidet Gitarrist Richie Faulkner beim "Louder-Than-Life-Festival" in Louisville, Kentucky, einen Einriss der Aortenwand. Er spielt den Auftritt zu Ende und wird unweit des Veranstaltungsorts in einer Klinik durch eine Notoperation gerettet.

3sat präsentiert die Höhepunkte des Wacken-Gigs mit den Songs: Metal Gods, Halls of Valhalla, Turbo Lover, Redeemer of Souls, Breaking the Law, Hell Bent for Leather, Electric Eye, You've Got Another Thing Comin', Painkiller, Living After Midnight und natürlich einer standesgemäßen Bühnenauffahrt mit einem donnernden Motorrad.