Joni 75: A Birthday Celebration

Danach widmet sich Joni Mitchell wieder verstärkt der Malerei, veröffentlicht 2002, inspiriert von den Anschlägen des 11. September, ein Doppelalbum und überrascht ihre Fans nach einem angekündigten Rücktritt aus der Öffentlichkeit 2007 mit einem neuen Album. Zu ihrer Doppelbegabung sagt sie: "Ich bin eine Malerin, die Lieder schreibt. Meine Songs sind sehr visuell. Die Wörter erschaffen Szenen – in Cafés und Bars – in düsteren kleinen Zimmern – an vom Mond beschienenen Ufern – in Küchen – in Krankenhäusern und auf Rummelplätzen. Sie ereignen sich in Fahrzeugen – Flugzeugen und Zügen und Autos."