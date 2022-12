John Mayer: Where the Light Is

Auch in der Hip-Hop Szene hat John Mayer hin und wieder mitgewirkt.

Im März 2000 macht John Mayer beim "South by Southwest"-Festival auf sich aufmerksam. Die Plattenfirma Columbia nimmt ihn unter Vertrag und veröffentlicht das Debütalbum "Room for Squares" mit dem Hit "Your Body Is a Wonderland", der ihm 2003 einen Grammy beschert. Nach einem weiteren Album gründet er 2005 das John Mayer Trio und wird Ende 2006 für fünf Grammys nominiert. Er gewinnt zwei der begehrten Musikpreise in den Kategorien "Best Pop Song with Vocal" und "Best Pop Album" für sein Studioalbum "Continuum", auf dem er Pop und Blues erfolgreich miteinander verbindet.