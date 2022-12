Jennifer Lopez: Let's Get Loud

Jennifer Lopez hat 80 Millionen Tonträger verkauft.

Quelle: ZDF/Alexei Hay

2001 ist Jennifer Lopez die einzige Frau, die gleichzeitig Platz 1 mit einem Album und einem Film belegt. Mit dem Album "J.Lo" erreicht sie den Spitzenplatz der Billboard-Charts, und mit der romantischen Komödie "Wedding Planner – Verliebt, verlobt, verplant" mit Matthew McConaughey an ihrer Seite knackt sie den Kartenverkaufsrekord bei der Kinopremiere.



Das Konzert in Puerto Rico wird aufgezeichnet und erhält eine Nominierung für den "ALMA Award" 2002 in der Kategorie "Outstanding Performance in a Music, Variety or Comedy Special". Es ist Lopez' erste Touring-Erfahrung, die sie so beschreibt: "Als wir anfingen, die Konzerte zu konzipieren, waren wir alle sehr aufgeregt. Wir hatten so viele Ideen. Nach einer Woche dachten wir nur noch: Auf was haben wir uns da eingelassen? Am Ende hatten wir nur sieben Wochen, um alles vorzubereiten. Eigentlich braucht man für ein Konzert drei bis vier Monate an Vorbereitungszeit."