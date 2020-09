Jeff Lynne's ELO

Jeff Lynne feiert 2014 ein triumphales Comeback.

Quelle: Tricia Yourkevich

60 000 Zuschauer feiern den in Birmingham geborenen 69-jährigen Musiker, der 1971 das Electric Light Orchestra gründet. Sein Ziel ist es "dort weiterzumachen, wo die Beatles mit "I Am the Walrus" aufhörten: Er vereint klassische Musik und Unterhaltungsmusik.



1972 hat Jeff Lynne mit "0538 Overture“ seinen ersten UK-Top-10-Hit, macht sich später als Produzent einen Namen und gründet 1988 zusammen mit George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty und Roy Orbison die Supergruppe „Traveling Wilburys“.