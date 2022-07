Isle of Wight Festival 2022

Lewis Capaldi ist ein schottischer Singer-Songwriter.

Quelle: ZDF/Universal Music

1970 sind bereits geschätzte 600.000 Fans auf der Insel und übertreffen damit das Woodstock-Festival. Das ist dem britischen Parlament dann doch zu groß und das Festival wird erst einmal gestoppt. Erst 2002 kommt das Isle of Wight-Festival zurück, bis COVID-19 die 2020er Ausgabe stoppt. 2022 geht’s dann schon wieder weiter, England verfährt nach dem britischen Motto "Keep calm and carry on."



Festivalchef John Giddings, der bereits 2021 das mehrfach ausgezeichnete Event mit einem umfangreichen Hygienekonzept über die Bühne bringt, ist sich sicher: "Man muss die Dinge wieder zusammensetzen und das Leben leben. Wir müssen in die Wirklichkeit zurückkehren und lernen damit zu leben und uns zu schützen."