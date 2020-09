In memoriam Tom Petty: Live from Gatorville

Man bringt Tom Petty noch lebend ins Krankenhaus, doch er stirbt wenig später, umgeben von seiner Familie, seinen Bandmitgliedern und Freunden. Wenige Tage zuvor stand er in Los Angeles noch auf der Bühne, für November waren Konzerte in New York angekündigt. Im Dezember 2016 sagt Tom Petty dem "Rolling Stone" in einem Interview: "Wir sind alle schon in den hohen 60ern. Ich will mein Leben nicht auf Tour verbringen."