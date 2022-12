Foo Fighters: Live at Wembley Stadium

Prominentestes Mitglied und Band-Gründer der Foo Fighters ist der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl.

Quelle: ZDF/Courtesy of Sony Music Entertainment

Auf und hinter der Bühne wirken Sänger Dave Grohl und Hawkins wie Brüder. Oft tauschen sie während eines Konzerts die Rollen: Grohl, der erfahrene Nirvana-Schlagzeuger, setzt sich an die Drums, und Hawkins singt. So auch 2008 in Wembley. In seinem 2021 erschienenen Buch "Der Storyteller" schreibt Grohl: "Bei unserem ersten Treffen war sofort eine Verbindung da, und wir kamen uns mit jedem Song, mit jeder Note, die wir zusammen spielten, näher. Gemeinsam sind wir zu einem unaufhaltsamen Duo geworden, auf der Bühne und abseits davon. Immer auf der Suche nach allen Abenteuern, die wir finden können. Er ist mein Bruder einer anderen Mutter, mein bester Freund, ein Mann, für den ich eine Kugel in Kauf nehmen würde."