Elvis: All-Star Tribute

Jennifer Lopez präsentiert "Heartbreak Hotel".

John Fogerty, Sänger und Gitarrist von Creedance Clearwater Revival, sieht das Elvis Special 1968 selbst am TV-Schirm. Er ist bei der Neuauflage von 2018 mit dabei und sagt: "Das Comeback-Special von Elvis war 1968 von großer Bedeutung. Da war Elvis wieder, unser lange verloren geglaubter Freund, gut aussehend und gut singend. Es war toll, ihn zurückzuhaben."



Auch Country-Rocker Keith Urban, der beim "All-Star Tribute" mitwirkt, hat eine besondere Beziehung zur Musik von Elvis Presley: "Mein Vater hat Elvis in ohrenbetäubender Lautstärke gehört. Es ist als sei er immer hier gewesen, so wie Coca Cola." Eingeladen zur großen Elvis-Gala ist auch der Regisseur des 68er-Comeback-Specials Steve Binder, der sich noch sehr gut an sein erstes Gespräch mit Elvis zu dem Projekt erinnert: "Was glauben Sie", fragte Elvis, "wo stehe ich zurzeit mit meiner Karriere?" "Die ist in der Toilette", antwortet Binder, und nach kurzer Schockstarre lacht Elvis und sagt: "Endlich spricht mit mir mal jemand Klartext."