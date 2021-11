Ellie Goulding: Live at the Victoria & Albert Museum

Geboren 1986 in England als Elena Jane "Ellie" Goulding, beginnt sie als 15jährige Gitarre zu spielen und schreibt erste eigene Songs. Später bricht sie ihr Studium ab und verdient Geld mit Auftritten in britischen Pubs. Ellie Goulding wird von einer Plattenfirma entdeckt, erhält im September 2009 ihren ersten Plattenvertrag und schafft mit einem Auftritt im Rahmen der TV-Sendung "Later with Jools Holland" den Durchbruch: Sie gewinnt den Kritikerpreis im Rahmen der Brit Awards in der Kategorie "Newcomerin" und veröffentlicht 2010 ihr Debütalbum "Lights", dass Platz 1 der UK-Albumcharts erreicht. Von da an geht es für die Singer-Songwriterein bergauf. Sie gewinnt unter anderem zweimal die Brit Awards, wird mehrfach für die MTV Europe Music Awards nominiert und gewinnt 2016 den "People's Choice Award".