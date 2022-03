Depeche Mode: One Night in Paris

Sänger Dave Gahan wird 2021 vom Q-Magazin auf Platz 73 der "100 Größten Sänger aller Zeiten" gelistet und landet auf Platz 27 bei den "100 Greatest Frontmen". Sein Leben gleicht einer Achterbahnfahrt: Geboren 1962 in England, verlässt sein Vater mit malayischen Wurzeln seine Familie schon kurz nach Gahans Geburt. Sein Adoptivvater stirbt, als Gahan zehn Jahre alt ist. Mit 13 Jahren schließt er sich der Punk-Szene an und wird kriminell, um seine Familie finanziell zu unterstützen. Nach dem Aufenthalt in einem Jugendgefängnis wird er nach mehreren erfolglosen Jobs an einer Kunsthochschule angenommen und schließt eine Ausbildung zum Designer ab. 1980 wird er Sänger der noch jungen Band Depeche Mode, die 1984 mit der Single "People Are People" den internationalen Durchbruch schaffen. Sein Drogen- und Alkoholkonsum Anfang der 1990er Jahre sorgt für gesundheitliche Probleme, die nach der kräftezehrenden "Devotional-Tour" 1993/1994 mit 174 Konzerten in 14 Monaten zur Katastrophe führen: Am 17. August 1995 schneidet sich Gahan die Pulsadern auf. Er überlebt den Selbstmordversuch und spritzt sich am 28. Mai 1996 in einem Hotelzimmer einen sogenannten "Speedball", einem Cocktail aus Heroin und Kokain. Er gilt als klinisch tot und wird vom Rettungsdienst reanimiert. Danach schafft er in einer Entzugsklinik den Drogen-Ausstieg und ist seitdem nach eigener Aussage clean.