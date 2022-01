Christina Aguilera: Back to Basics - Live and Down Under

Aguilera wurde unter anderem mit fünf Grammys, vier BRIT Awards und 27 Billboard Music Awards ausgezeichnet.

600 Moving Lights setzen die Kostüme von Roberto Cavalli und die Schuhe von Christian Louboutin ins rechte Licht und beleuchten die Show, die in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts beginnt und das Publikum auf eine Reise durch viele Musik-Jahrzehnte nimmt. Cavalli sagt dazu: "Die Entwicklung von Christinas Musik und ihrem Modestil fasziniert mich. Alles ist zunehmend glanzvoller und mondäner geworden, mit einer fantastischen Detailverliebtheit."

Die Musikkritik ist sich weitesgehend einig und begrüßt die große musikalische Diversität des Albums "Back to Basics", das eine Grammy Nominierung für das "Beste Pop Vocal Album" erhält. Die Single "Ain't No Other Man" gewinnt 2007 bei den 49ten Grammy Awards die Auszeichnung in der Kategorie "Best Female Pop Vocal Performance".