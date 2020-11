Christina Aguilera: Stripped Live in the U.K.

Geboren am 18. Dezember 1980 in Staten Island in New York schafft es Christina Aguilera 1993 in den "New Mickey Mouse Club" und steht neben Justin Timberlake, Britney Spears und Ryan Gosling als Kindermoderatorin im Fernseh-Studio. 1998 singt sie für den Disney-Film "Mulan" den Song "Reflection", erreicht 1999 mit ihrem selbstbetiteltem Debütalbum die Spitzenpostion der Billboard-Charts und wird im Februar 2000 in der Kategorie "Best New Artist" mit einem Grammy ausgezeichnet. Den weltweiten Durchbruch schafft Christina Aguilera 2002 mit der Single "Beautiful" und einer Message für alle Mädchen: "Du bist schön, ganz egal was sie sagen". In Jeans und T-Shirt beendet sie 2003 das Konzert in London mit diesem Hit, der zur Hymne der LGBT-Bewegung wird. In London präsentiert Christina Aguilera auch ihr neues Alter Ego "Xtina", schwarzhaarig, provokativ, gepierct und leicht bekleidet.