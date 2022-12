Céline Dion: Taking Chances World Tour

Mit der Single "The Power of Live" erreicht Dion 1994 ihren ersten Nummer-eins-Hit in den USA.

Quelle: ZDF/Sony Music

Kritiker Jon Caramanica von der "New York Times" schreibt ironisch: "Dion präsentiert ein paar neue Tricks, ohne ihre Kernkompetenz in Sachen Bombast und Pomp zu vergessen." Randy Lewis von der "Los Angeles Times" dagegen schwärmt: "Es ist ein Kinderspiel, zu verstehen, warum Céline Dions 'Taking Chances Tour' die Konzertattraktion des Jahres 2008 ist. Dion liefert unablässig emotionale Höhepunkte, bereitet mit ihrer Stimme immer wieder Gänsehautmomente, und jeder Refrain ist voller aufmunternder Bekenntnisse, der jede Super-Bowl-Halbzeitshow in den Schatten stellt. Und das war ja nur ihre Eröffnungsnummer." Sarah Rodman vom "Boston Globe" konstatiert: "Das ist ein Testament ihres Könnens. Selbst wenn nicht jeder Song stark ist, Dion ist es immer." Und "CTV-News" bringt es nach dem Konzert in Montreal auf den Punkt: "Dion hat das Publikum in ihrer Hand."