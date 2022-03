Bruce Springsteen & The E Street Band: Live in New York City

Der US-Rockstar Bruce Springsteen ist 20-facher Grammy-Gewinner sowie Oscar- und Tony-Award-Preisträger.

Quelle: ZDF / Sony

In American Skin singt der "Boss" vom Tod des Guineaners Amadou Diallo, der am 4. Februar 1999 von vier Zivilfahndern vor seinem Wohnhaus überprüft wird. Als Diallo seinen Auswies aus der Tasche ziehen will, geben die Beamten 41 Schüsse auf ihn ab.

Die Tat löst in den USA Diskussionen über Rassismus und Polizeigewalt aus. Eine Protestwelle geht durch das Land. Ein Gericht in New York City spricht die Täter zunächst schuldig, im Februar 2000 spricht ein Berufungsgericht in Albany die vier Polizisten in allen Punkten frei.