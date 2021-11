Brittany Howard: In concert

Auf dem Album "Jaimie" singt die Tochter eines schwarzen Vaters und einer weißen Mutter nicht nur über die Bewältigung ihres privaten Verlustes, sondern auch über Rassismus, Spiritualität und Sexualität. Nach ihrere eigenen Aussage entspringt ihre unbändige Kreativität der Angst wieder auf einem Trailer-Park in Alabama zu landen, wo ihre Familie in ärmlichen Verhältnissen lebte: "Jedes Mal, wenn für mich etwas schiefläuft, muss ich an diesen Trailer-Park zurückdenken", sagt Brittany Howard dem Fachmagazin "Rolling Stone". Die Zukunft der "Alabamas Shakes" bleibt nach Brittany Howard ungewiss: "Auch wenn die Jungs mir jetzt die Freiheit lassen, mein eigenes Ding durchzuziehen, so sind wir doch eine Familie auf Lebzeiten."