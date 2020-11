Bob Dylan: The 30th Anniversary Concert Celebration

Forever Young - Bob Dylan (1962)

Quelle: Sony Music

Alles, was Rang und Namen in der Musikwelt hat, kommt in den Madison Square Garden nach New York, um Bob Dylans Songs zu interpretieren: Mit dabei sind Tom Petty, Roger McGuinn, Eric Clapton, George Harrison, Neil Young, Stevie Wonder, Chrissie Hynde und viele andere mehr.



Viele der 20.000 Fans wissen sicherlich schon vor dem Konzert, dass sie etwas besonderes erleben werden. Die Hausband des Abends ist "Booker T. & The MG's" mit Booker T. an der Orgel, Bassist Duck Dunn, Gitarrist Steve Cropper, und die Schlagzeuger Anton Fig und Jim Keltner. Neil Young erkärt im Verlauf des Abends das Ganze als "Bobfest" und trifft damit genau die Stimmung des Abends. Nachdem alle Stars die Songs von Bob Dylan interpretiert haben kommt Bob Dylan dann selbst auf die Bühne, nicht sonderlich gut gelaunt, aber er kommt - und alle spielen zum großen Finale "My Back Pages".