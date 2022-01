Billy Joel: Live at Yankee Stadium

Mit 15 Jahren wird Billy Joel Mitglied der Rockband Echoes. Weil sein Vater die Familie verlassen hat und die Mutter in verschiedenen Jobs wenig verdient, spielt Joel schon als Teenager nächtelang in mehreren Clubs, um morgens völlig kaputt in die High School zu gehen. Deshalb schafft er auch nicht die Abschlussprüfung. Nach mehreren erfolglosen Bandprojekten erscheint 1971 seine erste Soloplatte "Cold Spring Harbour", die bereits das Talent des damals 22-Jährigen als Interpret und Komponist andeutet. Am 9. November 1973 erscheint das zweite Album, "Piano Man", das Mitte 1974 bereits vergoldet wird. Das autobiographische Titelstück, dass zum Welthit wird, zeigt, wie gut Joel Geschichten erzählen und zum Leben erwecken kann. Es folgen weitere Hits wie "Just the Way You Are", dass vier Monate in den US-Single-Charts steht und 1979 mit zwei Grammys ausgezeichnet wird.