Alice Merton: Live-Musik bei zdf@bauhaus

Alice Merton ist eine Selfmadefrau. Sie gründet gemeinsam mit ihrem Manager Paul Grauwinkel ein eigenes Label und bastelt gemeinsam mit ihrem Co-Autor und Produzenten Nicolas Rebscher an Songs. Auf die Kritik, dass der Song "No Roots" eine Minute zu lang sei und dass die Gitarren raus müssten, geht sie nicht ein. Diese Dickköpfigkeit sollte sich lohnen, denn der Titel erreichte die Spitze der Billboard Alternative-Charts in den USA, in neun weiteren Ländern die Top Ten, wurde mehr als 300 Millionen Mal gestreamt und über eine Million Mal verkauft.