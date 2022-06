AC/DC: Live at Donington

Die australische Hard-Rock-Band wurde von den Brüdern Angus und Malcolm Young 1973 gegründet.

Quelle: ZDF/James Minchin

Metallica heizen als Vorgruppe ein und AC/DC bringen die Fans mit ihren Hits von "Back in Black" bis "Highway to Hell" zur Ekstase. Peter Bracke vom Onlinemagazin bluray.highdefdigest schreibt dazu: "Die Headbanger aus Down Under begründen ihre Karriere auf immer dem gleichen Song und präsentieren in ihren Liveshows jedes Hard-Rock-Klischee." Befeuert durch Brian Johnson's markerschütternden Sirenengesang und den präzisen Riffs von Angus Young, der in einer Schuljungen-Uniform steckt, präsentiert sich das gesamte AC/DC Mysterium als eine jugendliche sexuelle Fantasie in einem unendlichen Blitzkrieg akustischer Aggression. Im Vergleich mit vielen anderen hochgerüsteten Metal-Bands sind AC/DC wie ein blauer Arbeitskittel: Keine aufwändige Lightshow, keine größeren Pyroeffekte, keine Videoprojektionen. Es geht nur um die Musik und die Interaktion mit den Fans.