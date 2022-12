a-ha: True North

Morten Harket, Pål Waaktar-Savoy und Magne Furuholmen haben im Oktober 2022 ihr neustes Album veröffentlicht.

Quelle: ZDF/Yutaka Nishimura

Die Aufnahmen finden 90 Kilometer oberhalb des Polarkreises, in der norwegischen Stadt Bodø, statt. Die Band sieht Platte und Film als "persönlichen Brief von a-ha vom Polarkreis, ein Gedicht aus dem hohen Norden Norwegens". Kaum zu glauben, aber wahr: Morten Harket, Pål Waaktar-Savoy und Magne Furuholmen haben das Kunststück fertiggebracht, in gleicher Besetzung Alben in den 1980er-, den 1990er-, den 2000er-, den 2010er- und den 2020er-Jahren zu veröffentlichen.



Die Regie des Konzertfilms führt der langjährige a-ha-Vertraute Stian Andersen: "Es war mir eine Ehre, Regie führen zu dürfen. Zudem war es ein großes Vergnügen, das Narrativ zu verfassen und zu erschaffen, das zu den wunderschönen Songs von a-ha in diesem Film passt."