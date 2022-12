Pop Around @ Bauhaus - Livemusik mit Sigrid

Nur Jeans und T-Shirt – so rockt Sigrid über die Bühne mit einer ansteckenden Freude und Authentizität.

Quelle: ZDF/Thomas Ruttke

Sie ist der neue Stern am norwegischen Pophimmel. Den internationalen Durchbruch schaffte Sigrid mit ihrer überaus erfolgreichen Single "Strangers", das war 2017 und da war sie gerade einmal 21 Jahre alt. Besonders in Großbritannien konnte die sympathische Sängerin viele Charthits feiern.



Das von Kritikern hoch gelobte Album "Sucker Punch" schaffte es in die Top 5 Alben in UK und wurde mit dem BBC "Sound of…" Award ausgezeichnet. Die Festival-Hymne "Strangers" schaffte es in die Top 10 und hat zudem bereits Platinstatus erreicht. Sigrid war einer der größten Live-Acts, spielte auf dem Glastonbury Festival und tourte gleichzeitig mit ihrer eigenen ausverkauften Headliner-Tour durch UK. Außerdem war sie als Supportact für Künstler wie George Ezra und Maroon 5 unterwegs.