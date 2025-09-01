Den zweiten Teil des Abends gestalten die Fantastischen Vier. Sie gehören zweifelsohne zu den Pionieren des deutschen Hip-Hop und sind bis heute eine der einflussreichsten und bekanntesten Gruppen dieses Genres. Gegründet in Stuttgart, haben sie seit den frühen 1990er Jahren die deutsche Musiklandschaft maßgeblich geprägt und sind für ihre innovativen Beats, cleveren Texte und ihre mitreißende Bühnenpräsenz bekannt. Mit Hits wie "Die da!?", "MfG" und "Troy" haben die Fantastischen Vier nicht nur die Charts erobert, sondern auch den deutschen Hip-Hop populär gemacht. Ihre Musik verbindet humorvolle und nachdenkliche Texte mit eingängigen Melodien. Die Gruppe besteht aus den Mitgliedern Smudo, Thomas D, And.Ypsilon und Michi Beck, die jeder für sich zu Ikonen geworden sind. Gemeinsam schaffen sie es immer wieder, mit ihrer Musik Menschen zu begeistern und gesellschaftliche Themen auf kreative Weise zu verarbeiten. Ob auf Festivals, in Clubs oder im Radio – die Fantastischen Vier sind aus der deutschen Musikszene nicht wegzudenken. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer Leidenschaft setzen sie Maßstäbe und beweisen, dass guter Hip-Hop zeitlos ist.