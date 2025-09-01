Kultur
Max Giesinger und Die Fantastischen Vier
Ein Live-Erlebnis der Extraklasse: Max Giesinger und den Fantastischen Vier. Host Jo Schück empfängt die beiden Acts im neuen Bauhaus-Museum Dessau für die Reihe Pop Around @ Bauhaus. Zusammen mit den Stars feiert die ganze Stadt das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum.
Diesmal meldet sich Pop Around @ Bauhaus live aus dem Bauhaus Museum Dessau. 100-jähriges Jubiläum feiern das Bauhaus Dessau und die ganze Stadt. Aus diesem Grund empfängt unser Moderator Jo Schück Hochkaräter der deutschen Musikszene für zwei Live-Konzerte: Max Giesinger und Die Fantastischen Vier.
Max Giesinger: Authentisch, nahbar, live
Den Anfang macht Max Giesinger. Der deutsche Singer-Songwriter begeistert seit Jahren mit authentischer Musik und tiefgründigen Texten. Mit seinen eingängigen Melodien und seinen ehrlichen Geschichten hat er sich in der deutschen Musikszene einen Namen gemacht. Der Durchbruch gelang ihm mit dem Hit "80 Millionen", der nicht nur in Deutschland, sondern auch international große Erfolge feierte. In seiner Musik verbindet Max Giesinger Pop, Singer-Songwriter-Elemente und eine Prise Rock. Der sympathische und bodenständige Sänger schafft es, mit seinen Texten und seiner Ausstrahlung eine enge Verbindung zu seinen Fans aufzubauen: Ehrliche Musik für echte Menschen. Mit seinen unzähligen Live-Auftritten hat er sich als einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Singer-Songwriter-Szene etabliert.
Die Fantastischen Vier: Hip-Hop-Pioniere auf Jubiläumstour
Den zweiten Teil des Abends gestalten die Fantastischen Vier. Sie gehören zweifelsohne zu den Pionieren des deutschen Hip-Hop und sind bis heute eine der einflussreichsten und bekanntesten Gruppen dieses Genres. Gegründet in Stuttgart, haben sie seit den frühen 1990er Jahren die deutsche Musiklandschaft maßgeblich geprägt und sind für ihre innovativen Beats, cleveren Texte und ihre mitreißende Bühnenpräsenz bekannt. Mit Hits wie "Die da!?", "MfG" und "Troy" haben die Fantastischen Vier nicht nur die Charts erobert, sondern auch den deutschen Hip-Hop populär gemacht. Ihre Musik verbindet humorvolle und nachdenkliche Texte mit eingängigen Melodien. Die Gruppe besteht aus den Mitgliedern Smudo, Thomas D, And.Ypsilon und Michi Beck, die jeder für sich zu Ikonen geworden sind. Gemeinsam schaffen sie es immer wieder, mit ihrer Musik Menschen zu begeistern und gesellschaftliche Themen auf kreative Weise zu verarbeiten. Ob auf Festivals, in Clubs oder im Radio – die Fantastischen Vier sind aus der deutschen Musikszene nicht wegzudenken. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer Leidenschaft setzen sie Maßstäbe und beweisen, dass guter Hip-Hop zeitlos ist.
Info
- Neues Bauhaus-Museum Dessau, 2025
- Moderation: Jo Schück
- Regie: Volker Weicker
- Länge: 120'