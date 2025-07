Kultur

Zoe Wees

Die Karriere von Zoe Wees startet 2017 in der Musik-Castingshow "The Voice Kids". Sogar Singer-Songwriter Ed Sheeran ist von der Sängerin begeistert. Beim "Best-of Radltour-Konzerte 2024" bezaubert Zoe Wees 10.000 Musikfans im oberbayerischen Geisenfeld. Die gebürtige Hamburgerin ist schon seit ihrem ersten Hit "Control", in dem sie ihre Kindheit mit "Rolando-Epilepsie" verarbeitet, international erfolgreich. In Geisenfeld steht Zoe Wees mit den Songs "Don't Give Up" und "Lightning", mit denen sie in kürzester Zeit eine Milliarde Streams erreichte, auf der Bühne. Heute folgen ihr auf Social Media über 370.000 Menschen, und sie tritt in den bekanntesten US-Late-Night-Shows oder bei den American Music Awards - als erste deutsche Sängerin überhaupt - auf.

Datum: 29.07.2025