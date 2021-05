Alles ist im Fluss

Im Herbst 2020 erschien das 20. Studioalbum der Kölner Band BAP, die neben den Toten Hosen und den Ärzten zu den drei ganz großen Rockbands der Bundesrepublik gehört. Doch die Jubiläumstour musste genauso verschoben werden wie das Geburtstagskonzert in Köln im Frühjahr 2021 - coronabedingt. Und so begann für Wolfgang Niedecken kurz vor dem Beginn seines 70. Geburtstages eine stille Zeit. Eine Zeit, die er genutzt hat für einen besonderen Lebenstraum: Mitfahrt auf einem Rheinfrachter, der ihn an einigen wichtigen Stationen seines Wirkens vorbeifahren und eine andere Perspektive auf sein Leben einnehmen lässt. Es wird seine Lebensreise.