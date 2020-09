Wolfgang Ambros und die No. 1 vom Wienerwald

Auch mit seinen 68 Jahren steht Ambros noch auf der Bühne und begeistert und berührt Millionen von Fans mit seinen Liedern. In ungeschminktem Dialekt singt er über Liebe, Tod, österreichische Eigenheiten genauso wie er Statements mit seinen Texten setzt. Kaum ein Künstler kann eine solche Menge an Klassikern und Gassenhauern sein Eigen nennen, was bei seinem Auftritt am Donauinselfest 2019 für Gänsehautstimmung pur sorgte. Diese fulminante Performance wird in voller Länge gezeigt.