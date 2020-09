Wir spielen für Österreich - Musicalhits aus aller Welt

Die Publikumslieblinge Thomas Borchert, Carin Filipcic, Maya Hakvoort, Dominik Hees, Milica Jovanovich, Oedo Kuipers, Lukas Perman, Drew Sarich und Mark Seibert werden an diesem besonderen Konzertabend die schönsten Lieder aus den VBW-Eigenproduktionen "Elisabeth", "Tanz der Vampire", "Schikaneder", "Der Besuch der alten Dame", "I am from Austria", "Don Camillo und Peppone", "Mozart" und "Rebecca" sowie aus der aktuellen Produktion "Cats" live aus dem Großen Sendesaal im ORF RadioKulturhaus und via Videozuspielung präsentieren.



Das Programm ist ein Streifzug durch die beliebtesten Musicals der Vereinigten Bühnen Wien, die sowohl in Wien als auch international für Begeisterung beim Publikum sorgen. Weltweit haben insgesamt mehr als 27,5 Millionen Menschen ein VBW-Musical gesehen.