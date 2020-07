Wir spielen für Österreich: Mozart@home

Der junge Geiger Emmanuel Tjeknavorian, der der Mozartwoche Salzburg ebenfalls eng verbunden ist, wird, begleitet vom Pianisten Julius Zeman, im Mozart-Wohnhaus auf Mozarts Geige und mit Mozarts Hammerklavier musizieren. Der große Schauspieler Cornelius Obonya wird in Mozarts Geburtshaus aus berührenden Originalbriefen von 1777 und 1778 an seinen Vater Leopold in Salzburg lesen.