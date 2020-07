Wir spielen für Österreich: Festivalsommer Neusiedler See

Haydnsaal im burgenländischen Schloss Esterházy

Quelle: ORF/ORF III/Paul Szimak

Den Abend im Haydnsaal eröffnet die Schweizer Sopranistin Ana Maria Labin, die im vergangenen Jahr als Pamina in Wolfgang Amadeus Mozarts "Die Zauberflöte" in der Oper im Steinbruch St. Margarethen zu erleben war. Begleitet von Pianist Christian Koch singt sie "Welch Labung für die Sinne" aus Joseph Haydns "Vier Jahreszeiten". Das Janoska Ensemble, das im Zuge des Herbstgold-Festivals am 20. September mit einem Konzert zu Ehren der "großen B's" - Beethoven, Bach, Brahms und Bartók - erneut im Haydnsaal zu erleben ist, spielt anschließend eine auf Cole Porters "Summertime" basierende Improvisation mit musikalischen Einflüssen Ludwig van Beethovens unter dem Titel "Cole over Beethoven".



Einen musikalischen Videogruß von den Seefestspielen Mörbisch schicken Sopranistin Julia Koci und Pianist Christian Koch mit "Meine Lippen, sie küssen so heiß" aus Franz Lehárs Operetten-Klassiker "Giuditta". Gemeinsam mit Tenor Paul Schweinester geben die beiden außerdem "Tonight" aus Leonard Bernsteins Musical-Welterfolg "West Side Story" zum Besten.