Winterklang - Nationalpark Hohe Tauern mit Michael Schade

01. F. Schubert Landler D. 366: 1 bis 4 Bearbeitung: Rubén Dubrovsky



02. F. Schubert Winterreise D. 911: Block I

a. Gute Nacht

b. Die Wetterfahne

c. Gefrorne Tränen

d. Erstarrung



03. F. Schubert Streichquintett in C-Dur, D 956: II Adagio



04. F. Schubert Winterreise D. 911: Block II

a. Der Lindenbaum

b. Wasserflut

c. Auf dem Flusse

d. Rückblick



05. F. Schubert Quartett Nr. 14 in d-Moll, D. 810: "Der Tod und das Mädchen"

Scherzo



06. F. Schubert Winterreise D. 911: Block III

a. Irrlicht

b. Rast

c. Frühlingstraum

d. Einsamkeit

e. Die Post



07. F. Schubert Deutsche Messe, D. 872: Zum Sanctus: "Heilig, heilig..."



08. F. Schubert Winterreise D. 911: Block IV

a. Der greise Kopf

b. Die Krähe

c. Letzte Hoffnung

d. Im Dorfe



09. F. Schubert Quintett in A-Dur, D. 667: Variationensatz



10. F. Schubert Winterreise D. 911: Block V

a. Der stürmische Morgen

b. Täuschung

c. Der Wegweiser

d. Das Wirtshaus



11. F. Schubert Coronach, op 52/4, D 836



12. F. Schubert Winterreise D. 911: Block VI

a. Mut!

b. Die Nebensonnen

c. Der Leiermann



13. F. Schubert Nachthelle D. 872