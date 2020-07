Vivaldis Vier Jahreszeiten - aus dem Wolkenturm Grafenegg 2019

Grafenegg Wolkenturmpanorama

Quelle: ORF/Grafenegg/Alexander Haiden.

In viktorianischer Zeit gehörte Mendelssohn-Bartholdys Hymne "Hör mein Bitten, Herr" zu den meistgespielten Werken - die finnische Sopranistin Camilla Nylund wird diese Hymne interpretieren. Passend dazu erklingt Igor Strawinskis "Psalmensymphonie".



Textlich an Mendelssohn angelehnt, ist sie ein moderner Rückgriff auf Vivaldis Epoche des Barock. Composer in Residence Peter Ruzicka steuert die traditionelle Eröffnungsfanfare bei.