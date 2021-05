Udo Lindenberg - Keine Panik und immer mittendrin

Udo Lindenberg gelingt es, sich immer wieder neu zu erfinden und sich dabei treu zu bleiben. Einer nicht so großen Öffentlichkeit bekannt ist Udo Lindenbergs Engagement für junge deutschsprachige Musiker mit dem von ihm ins Leben gerufenen "Panikpreis" und der Arbeit seiner Stiftung für das Jugendprojekt "Hinterm Horizont macht Schule", in der Schülerinnen und Schüler in einem Musical singen, tanzen, schauspielern und so an Mut und Selbstbewusstsein gewinnen und gleichzeitig viel über deutsch-deutsche Geschichte lernen. Auch diese Seite des Künstlers zeigt der Film.