Two Door Cinema Club

Die Nordiren aus Bangor haben ihren Sound als Two Door Cinema Club kompromisslos weiterentwickelt und sind dabei gleichzeitig ein Stück in die Vergangenheit und in die Zukunft gereist. Nach den knalligen Anfängen als Indie-Rocker hat sich das Trio immer mehr in die elektronische Seite des Grooves eingefühlt. Auf dem "Tempelhof Sounds"-Festival, einem Indie-, Rock- und Pop-Festival in Berlin, begeisterten sie 2022 das Publikum.