Truan komponiert – Eine künstlerische Odyssee

In «Truan komponiert» lässt uns die Filmemacherin Dagmar Elke beim kreativen Prozess des Komponierens mitfiebern. Es geht um Kunst, Termine, Geld, den fehlenden Musenkuss und das stetige «sich-in-Frage-stellen». Olivier Truan lässt das Publikum sogar am berauschenden, aber zugleich verzweifelten Zustand teilhaben, in dem endlich alles Musik wird.