Trooping The Colour

Auch für das Publikum am Rand der Parade gilt ein Dresscode, insbesondere für diejenigen, die Sitzplatzkarten erworben haben:



The Queen's Birthday Parade:

Morning Dress, Lounge Dress, Lounge Suit or Jacket and Trousers, equivalent for the ladies (no denim). Military personnel may wear Ceremonial Day or other Service equivalent. Hats are optional but recommended in the case of hot weather. (Auszug aus der Website der Household Division)