SWR3 New Pop Festival 2022 - Ray Dalton

Seinen ersten großen Hit nahm er mit gerade mal 19 Jahren auf. 2011 war das, da sang Ray Dalton für Macklemore & Ryan Lewis den Refrain von "Can't Hold Us". Der Hit war im Jahr darauf Platz eins in den USA, in Australien und in Schweden. Und 2013 zudem der meistgestreamte Song des Jahres bei Spotify. Kein schlechter Einstand!

Datum: 25.10.2022