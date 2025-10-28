Kultur

SWR3 New Pop Festival 2025 - Vella

Mit ihrer unverwechselbaren, zeitlosen Stimme zählt Gabriella Valdes alias Vella zu den vielversprechendsten Newcomern ihrer Generation. Die 21-Jährige, die in Tampa, Florida, aufwuchs und heute in Los Angeles lebt, zeigt in ihrer Musik eine Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit. In ihrer aktuellen Single "All My Love" thematisiert sie das emotionale Ungleichgewicht in Beziehungen. Bereits als Kind entdeckte ihr Vater, selbst Musiker, ihr Talent, und gemeinsam luden sie Cover-Songs auf YouTube hoch, darunter Klassiker von Adele. Heute steht Vella als Entertainerin auf der Bühne und begeistert ihr Publikum mit ihrer offenen, mitreißenden Art und ihrer tiefgreifenden Musik.

Datum: 28.10.2025