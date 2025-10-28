Hauptnavigation

  4. SWR3 New Pop Festival 2025 - Joris
SWR3 New Pop Festival 2025 - Joris

Joris' Karriere begann 2025 mit seinem Hit "Herz Über Kopf", der ihm Dreifach-Gold und über 600.000 Verkäufe bescherte. Nun kehrt Joris als gereifter Künstler nach Baden-Baden zurück. Mit vier Alben, darunter das aktuelle "Zu viel Retro", und Hunderten Konzerten im Gepäck gibt der Sänger und Songwriter ein besonderes "Homecoming-Konzert" beim "SWR3 New Pop Festival 2025". Joris steht für Livemusik, die berührt, und für gesellschaftliches Engagement bei Themen wie Demokratie und Klimaschutz. Sein Auftritt ist ein emotionales Heimspiel voller Überraschungen und unvergesslicher Momente.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.10.2025
02:20 - 03:00 Uhr

