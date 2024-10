SWR3 New Pop Festival 2024: Tom Walker

Sechs Jahre sind seit Toms erstem Auftritt beim New Pop vergangen – der rote Bart und bunte Beanies sind nach wie vor seine Erkennungszeichen. Tom hat eine außergewöhnliche Stimme, er ist ein fantastischer Songwriter und erzählt Geschichten, die wirklich berühren. Er beschäftigt sich in seinen Texten mit Themen, die auch mal schwer sind – die aber zum Leben dazu gehören und so gibt er ganz vielen Menschen Kraft. Und natürlich kann Tom auch wunderschöne Liebeslieder. Pünktlich zum New Pop veröffentlicht er im September 2024 sein neues Album "I Am".