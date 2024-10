SWR3 New Pop Festival 2024: The Last Dinner Party

The Last Dinner Party existieren in einer eigenen Welt, die man sich ein bisschen wie Musiktheater vorstellen kann.<br/><br/>Ihre ersten Auftritte spielen The Last Dinner Party in Pubs in London, wo sich diese neue und außergewöhnliche Band schnell herumspricht. Und dann geht alles ganz schnell: Sie spielen im Vorprogramm von bekannten Bands, treten bei großen Festivals auf und gehen selbst auf Tour.