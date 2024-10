SWR3 New Pop Festival 2024: Sea Girls

Die Sea Girls stehen in der Tradition von Bands wie The Killers und Bloc Party, entwickeln den Sound weiter und haben dennoch wie ihre Vorbilder meist eine leichte Melancholie in den Melodien. Das hört man gut auf dem neuen Album "Midnight Butterflies" und in Liedern wie "Superman" oder "Horror Movies", in dem Sänger Henry beschreibt, dass sich alles wiederholt und die Frische und Unbeschwertheit der Jugend verschwindet. Er ist 31. Und klar, die 30er-Lebensjahre sind anders als die 20er.